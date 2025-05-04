ما هو نظام البوكليت المقرر تطبيقه في امتحانات الشهادة الإعدادية ومميزاته؟

أوضحت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن نظام الوكليت هو نظام في الامتحانات يهدف للحد من الغش، ويعتمد على تطبيق دمج ورقة الأسئلة في كراسة الإجابة في الامتحانات، وليس تغييرًا في نمط الأسئلة، وذلك للحد من الغش، سواء داخل اللجان أو خارجها، ولا يعتبر نظام البوكليت تغييرًا في نظام الامتحانات أو نوعية الأسئلة، لكن يتم خلاله الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التي يعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي التي كانت موجودة في الأعوام السابقة.

تطبيق نظام البوكليت على امتحانات الشهادة الإعدادية

ووجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بتطبيق نظام البوكليت في امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية بكافة المحافظات، لأهمية هذا النظام في الحد من فرص الغش، وتحقيق العدالة بين الطلاب، وجودة عملية التصحيح، مشدداً علي سرعة تجهيز وطباعة الامتحانات بنظام «البوكليت» في جميع المحافظات، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم الدعم الفني لكافة المديريات التعليمية.

تطبيق نظام البوكليت في 5 محافظات

وطبق نظام البوكليت في امتحانات الثانوية العامة منذ عدة أعوام، كما تم تجربته خلال امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الترم الأول في عدد 5 محافظات هي الدقهلية، بورسعيد، البحيرة، أسوان، الوادي الجديد، قبل قرار وزير التربية والتعليم اليوم تعميم نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات.