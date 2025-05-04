حزب حماة الوطن ينعى النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب

نعى قيادات وكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن ببالغ الحزن والأسى المهندسة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن الحزب، والتي وافتها المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته.

وتعد النائبة الراحلة إحدى نائبات القائمة الوطنية بمحافظة سوهاج عن حزب حماة الوطن، وكانت عضواً في لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، وقد عُرفت بإخلاصها في العمل البرلماني وحرصها على خدمة قضايا المواطنين في دوائرهم والدفاع عن حقوقهم تحت قبة البرلمان.

وتقدم الحزب بخالص التعازي لأسرة الفقيدة ولجميع محبيها، مؤكدًا أن مصر فقدت نائبة وطنية مخلصة، أثرت الحياة النيابية بجهدها ووطنيتها.