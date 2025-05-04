«المالية» تعلن تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2025

أعلنت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر أبريل للعام الجاري 2025، لكافة العاملين في كل الوزارات والهيئات والجهات التابعة، حيث ستبدأ من يوم 21 أبريل بدلا من يوم 24 كالمعتاد، وحددت الوزارة 5 أيام لصرف الرواتب، و3 أيام بالنسبة لصرف المتأخرات والمستحقات الخاصة بالعاملين.

وشددت وزارة «المالية» على العاملين في الجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة وأن المرتبات ستكون متاحة بأي وقت اعتبارًا من تاريخ الصرف المحدد لكافة الجهات الإدارية.

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل

ووفقا للمعلن، فإن مرتبات شهر أبريل يمكن صرفها من ماكينات الــATM أو من فروع البنوك العاملة في مصر أو حتى عبر زيارة أحد مكاتب البريد المصري المنتشرة داخل أنحاء الجمهورية، لتقليل الازدحام أمام الماكينات والطوابير عبر تعدد أماكن الصرف.

تفاصيل صرف مرتبات شهر أبريل 2025

وفقًا للدكتور شريف خيرى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، يبدأ صرف مرتبات شهر أبريل يوم الاثنين 21 أبريل.

جدول مرتبات العاملين شهر أبريل 2025

- موظفي الدرجة الوظيفية الممتازة بعد الزيادة الأخيرة 12200 جنيه

- موظفي الدرجة العالية بعد الزيادة الأخيرة 10200 جنيه

- موظفي درجة المدير العام بعد الزيادة الأخيرة 9200 جنيه

- موظفي الدرجة الأولى بعد الزيادة الأخيرة 8200 جنيه

- موظفي الدرجة الثانية بعد الزيادة الأخيرة 8000 جنيه

- موظفي الدرجة الثالثة بعد الزيادة الأخيرة 7500 جنيه

- موظفي الدرجة الرابعة بعد الزيادة الأخيرة 7000 جنيه

- موظفي الدرجة الخامسة بعد الزيادة الأخيرة 6500 جنيه

- موظفي الدرجة السادسة بعد الزيادة الأخيرة 6000 جنيه

الحزمة الاجتماعية الجديدة

كان أحمد كجوك، وزير المالية، أوضح أن التكلفة الإجمالية للحزمة الاجتماعية، سيتجاوز 200 مليار جنيه، متضمنة تكلفة الأجور والمعاشات والعمالة المنتظمة والزيادات المقررة في مخصصات العلاج على نفقة الدولة للعام المالي المقبل.