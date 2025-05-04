رئيس مجلس النواب ينعى النائبة رقية الهلالي

نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، النائبة رقية عبد العزيز محمد عبد المنعم، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، والتي توفاها الله اليوم.

وتقدم جبالي، بخالص التعازي وصادق المواساة، لأسرة النائبة الراحلة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وكان نعى قيادات وكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن ببالغ الحزن والأسى المهندسة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن الحزب، والتي وافتها المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته.

وتعد النائبة الراحلة إحدى نائبات القائمة الوطنية بمحافظة سوهاج عن حزب حماة الوطن، وكانت عضواً في لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، وقد عُرفت بإخلاصها في العمل البرلماني وحرصها على خدمة قضايا المواطنين في دوائرهم والدفاع عن حقوقهم تحت قبة البرلمان.

وتقدم الحزب بخالص التعازي لأسرة الفقيدة ولجميع محبيها، مؤكدًا أن مصر فقدت نائبة وطنية مخلصة، أثرت الحياة النيابية بجهدها ووطنيتها.