لا تستخف بها.. عادات يومية بسيطة تدمر صحتك تدريجيا

في عالم يسعى فيه الجميع إلى تبني أنماط حياة صحية، قد يغفل الكثيرون عن مخاطر كامنة في عاداتهم اليومية التي تبدو بسيطة وغير ضارة، والتي قد تحمل في طياتها أضرارًا جسيمة تهدد الصحة.

تحذير من 11 عادة يومية

وحسبما ورد على موقع «روسيا اليوم»، فقد كشف الدكتور باباك أشرفي، الخبير الطبي في موقع «Superdrug»، عن حقائق صادمة عن بعض العادات اليومية، محذرًا من 11 عادة يومية قد تظنها «بريئة»، لكنها في الواقع تدمر صحتك دون أن تدري، حسب رأيه، وهي:

1- مشاهدة التلفزيون لفترات طويلة:

عندما تجلس لفترات طويلة لمشاهدة حلقات متتالية من أي عمل تتابعه على التلفزيون، ينخفض معدل الأيض لديك بشكل ملحوظ، وتصبح الدورة الدموية أكثر بطئًا، مما يزيد من احتمالية تكون جلطات دموية صغيرة، كما أن قضاء ساعات طويلة أمام الشاشة دون حركة بشكل يومي يؤدي إلى آلام في الظهر والرقبة بسبب الوضعيات غير الصحية.

2- تأجيل المنبه:

يلجأ الكثيرون إلى تأجيل المنبه للاستمتاع ببعض الدقائق الإضافية من النوم، ولكن عندما تضغط على زر الغفوة، يدخل جسمك في حالة من الارتباك الهرموني؛ إذ يرتفع الكورتيزول وينخفض السيروتونين، مما يجعلك تستيقظ وأنت تشعر بالإرهاق رغم النوم لساعات كافية، والأسوأ من ذلك، أن هذه العادة تعطل إيقاع الساعة البيولوجية الدقيق، مما يؤثر على جودة نومك على المدى الطويل.

3- عدم أخذ إجازة:

التوتر المزمن يمكن أن يؤثر سلبًا على العقل والجسم، مما يزيد من خطر الإرهاق والقلق والتعب؛ إذ أن عدم أخذ فترات راحة منتظمة، سواء كانت عطلة أو لحظة تأمل أو حتى إعطاء الأولوية للعناية الذاتية، قد يؤدي إلى تفاقم مستويات التوتر ويؤثر سلبًا على الصحة على المدى الطويل.

4- العزلة:

قضاء الكثير من الوقت في الداخل، وخاصة دون التعرض للضوء الطبيعي، قد يعطل إيقاعك اليومي، مما يؤدي إلى قلة النوم وانخفاض مستويات الطاقة، وتعطل قلة التعرض للضوء الطبيعي إنتاج الميلاتونين (هرمون النوم) والسيروتونين (هرمون السعادة)، مما يؤدي إلى اضطرابات النوم والمزاج.

5- هوس التمارين الرياضية:

الإفراط في التمارين الرياضية دون فترات راحة كافية يضع الجسم في حالة إجهاد مزمن؛ إذ ترتفع هرمونات التوتر وتضعف الاستجابة المناعية ويزداد خطر الإصابات، ولذلك، من المهم التخطيط لأخذ أيام راحة منتظمة في برنامجك التدريبي.

6- اختيار الأحذية غير المناسبة:

يمكن لارتداء أحذية غير مريحة أو غير مناسبة لنوع نشاطك أن يتسبب في سلسلة من المشاكل تبدأ من الضغط على المفاصل إلى التسبب في ألم في القدم ومشاكل في الظهر والركبة، وبالتالي، من المهم الاستثمار في أحذية ذات دعم قوسي جيد ونعل مريح يمكن أن يمنع الآلام المزمنة ومشكلات التوازن والوقوف.

7- إهمال تمارين التمدد:

قد يؤدي إهمال تمارين التمدد إلى تقصير العضلات وتيبس المفاصل، مما يحد من مدى الحركة ويزيد من خطر الإصابات، ويمكن لتمارين التمدد اليومية، ولو لعشر دقائق، أن تحافظ على مرونتك وتحميك من الآلام المزمنة وتحسن أداءك الحركي في كل نواحي الحياة.

8- إدمان الكافيين:

على الرغم من أن الكافيين قد يمنحك دفعة من الطاقة، فإن الإفراط فيه قد يؤدي إلى القلق واضطراب النوم وزيادة معدل ضربات القلب.

9- وجبات منتصف الليل:

تناول الطعام في وقت متأخر يعطل عملية الهضم الطبيعية ويرفع مستويات السكر في الدم ويخزن سعرات حرارية زائدة على شكل دهون.

10- وضعيات النوم الخاطئة:

يعد النوم على البطن أسوأ وضعية للنوم؛ إذ يسبب التواء الرقبة وضغطًا على العمود الفقري، وقد يؤدي إلى آلام مزمنة، وأفضل وضعيات النوم هي على الظهر أو على الجانب مع وسادة بين الركبتين لدعم العمود الفقري.

11- الإفراط في استخدام الشبكات الاجتماعية:

الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يعطل النوم، والمقارنات الاجتماعية المستمرة عبر المنصات الاجتماعية تزيد من القلق والاكتئاب.