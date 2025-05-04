وكيلا «النواب» والأمين العام للمجلس ينعون النائبة رقية الهلالي

نعى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، النائبة رقية عبد العزيز محمد عبد المنعم، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، والتى توفاها الله اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

نعى قيادات وكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن ببالغ الحزن والأسى المهندسة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن الحزب، والتي وافتها المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته.

وتعد النائبة الراحلة إحدى نائبات القائمة الوطنية بمحافظة سوهاج عن حزب حماة الوطن، وكانت عضواً في لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، وقد عُرفت بإخلاصها في العمل البرلماني وحرصها على خدمة قضايا المواطنين في دوائرهم والدفاع عن حقوقهم تحت قبة البرلمان.

وتقدم الحزب بخالص التعازي لأسرة الفقيدة ولجميع محبيها، مؤكدًا أن مصر فقدت نائبة وطنية مخلصة، أثرت الحياة النيابية بجهدها ووطنيتها.