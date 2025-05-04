ريهام عبدالغفور وأشرف زكي وفادية عبدالغني في عزاء زوجة نضال الشافعي

ريهام عبدالغفور وأشرف زكي وفادية عبدالغني في عزاء زوجة نضال الشافعي

ريهام عبدالغفور وأشرف زكي وفادية عبدالغني في عزاء زوجة نضال الشافعي

يقام حاليا عزاء زوجة الفنان نضال الشافعي، داخل المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد، وذلك وسط حضور كبير من الأصدقاء والعائلة.

نضال الشافعي

نضال الشافعي وابنته يستقبلان المعزين في زوجته

واستقبل الفنان نضال الشافعي رفقة ابنته، المعزين في وفاة زوجته، وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على التواجد لمواساته.

نضال الشافعي

ووصل منذ قليل الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وزوجته روجينا، وريهام عبد الغفور، لقاء الخميسي، إدوارد، طارق صبري، سامح حسين، فادية عبد الغني، بوسي شلبي.

جنازة زوجة نضال الشافعي

وشُيِّع جثمان الفنانة الراحلة هند محمد علي، زوجة الفنان نضال الشافعي، أمس الجمعة من مسجد آل بهجت بمدينة 6 أكتوبر، وسط حضور كبير من نجوم الوسط الفني، أبرزهم أشرف زكي، وفاء عامر، أحمد بدير، أحمد زاهر، محمود عبد المغني، أحمد رزق، داليا مصطفى، لقاء سويدان، حمزة العيلي.

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