بضغطة زر واحدة.. أكواد خدمات جميع شركات المحمول في مصر

شبكات الهاتف المحمول من الأساسيات التي يعتمد عليها ملايين المستخدمين في مصر، ضمن حياتهم اليومية، حيث تقدم شركات الاتصالات مجموعة واسعة من الخدمات التي يتمكن المستخدمون من الوصول إلى مختلف الخدمات بسهولة.

ومن أبرز هذه الخدمات الأكواد الخاصة بخدمات مشغلي الشبكات الأربع في مصر «وي، فودافون، أورنج، أي أند مصر»، وجميعهم يوفروا أكوادا ذات أرقام قصيرة يتم كتابتها على الهاتف من أجل إتمام المعاملة.

وتختلف الأكواد المعلنة من قبل شركات المحمول في مصر من شركة لأخرى، وتنقسم إلى كود لشحن الرصيد وأخر لتحويل الرصيد والاستعلام عن الرصيد ومعرفة الاستهلاك والمحفظة الإلكترونية وخدمة العملاء للأرضي والمحمول، واشتراك في كول تون أو إلغاء اشتراك الكول تون.

أكواد مختصره للخدمات المقدمة من شبكة WE

- كود شحن الرصيد: #رقم الكارت *555*

- كود تحويل الرصيد: #المبلغ الموبايل 551*

- الاستعلام عن الرصيد: #550*

- معرفة الاستهلاك: #414*

- المحفظة الإلكترونية: من خلال التطبيق

- خدمة العملاء «أرضي»: 19777

- خدمة العملاء «محمول»: 111

- الاشتراك في الكول تون: #777*

- إلغاء الكول تون: إرسال كلمة إلغاء لـ 7777

أكواد مختصره للخدمات المقدمة من شبكة فودافون Vodafone

شحن الرصيد: #رقم الكارت *858 *

- تحويل الرصيد: #المبلغ الموبايل *2*868*

- استعلام عن الرصيد: #1*868*

- معرفة الاستهلاك: #1*868*

- المحفظة الإلكترونية: #9*

- خدمة العملاء «أرضي»: 16888

- خدمة العملاء «محمول»: 888

- الاشتراك في الكول تون: #555*

- إلغاء الكول تون: #0*550*

أكواد مختصره للخدمات المقدمة من شبكة إي آند مصر E&eg

- شحن الرصيد: #رقم الكارت * 556*

- تحويل الرصيد: #المبلغ *الموبايل *2*557*

- استعلام عن الرصيد: #555*

- معرفة الاستهلاك: #838*

- المحفظة الإلكترونية: #777*

- خدمة العملاء «أرضي»: 0235346333

- خدمة العملاء «محمول»: 333

- الاشتراك في الكول تون: #15*

- إلغاء الكول تون: #5*15*



أكواد مختصره للخدمات المقدمة من شبكة أورنج orange

- شحن الرصيد: #102#

- تحويل الرصيد: #7#

- استعلام عن الرصيد: #100#

- معرفة الاستهلاك: #100#

- المحفظة الإلكترونية: #7115#

- خدمة العملاء «أرضي»: 16110

- خدمة العملاء «محمول»: 110

- الاشتراك في الكول تون: 9999

- إلغاء الكول تون: إرسال كلمة UNSUB 1 9999