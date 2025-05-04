«الحرية»: توجيهات الرئيس السيسي باستكمال التغذية الكهربائية لـ«الدلتا الجديدة» تضمن استدامة الإنتاج الزراعي

قال المهندس رأفت عسكر، القيادي بحزب الحرية المصري، وعضو الهيئة العليا للحزب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتسريع استكمال منظومة التغذية الكهربائية الإضافية لمشروع «الدلتا الجديدة» وللقطاع الزراعي بصفة عامة، تعكس رؤية استراتيجية عميقة لضمان استدامة الإنتاج الزراعي الوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل صمام أمان للدولة المصرية.

مشروع الدلتا الجديدة

وأكد عسكر، في بيان له، أن المشروع القومي العملاق «الدلتا الجديدة»، يُعد ركيزة أساسية في منظومة الأمن القومي الشامل، حيث إن الطاقة الكهربائية تعد المحرك الأول لكل عمليات الاستصلاح والزراعة الحديثة القائمة على نظم الري الذكي واستخدام المعدات المتطورة.

وتابع: أهمية التوجيه الرئاسي بالتحديث المستمر لخطة تحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، تكمن في ضمان مواكبة المتطلبات المتزايدة للمشروعات القومية الكبرى، ويعزز في الوقت نفسه توجه الدولة نحو الاستدامة البيئية.

توافر البنية التحتية الداعمة

وأوضح عسكر، أن ملف الأمن الغذائي يحتل أولوية قصوى على أجندة الدولة، باعتباره جزءا لا يتجزأ من قدرة مصر على الصمود ومواجهة أي أزمات مستقبلية محتملة، مشيرا إلى أن التحرك السريع لإنشاء محطات محولات كهربائية مخصصة لمناطق الاستصلاح الزراعي يعكس إدراك الدولة الكامل لأهمية توافر البنية التحتية الداعمة، معربا عن أمله أن تحذو محافظات الصعيد في تفعيل مشروعات قري الظهير الصحراوي حذو هذا التوجه الذي يمثل أهميه قصوي للأمن القومي المصري، حيث أصبح الأمن الغذائي والأمن المائي وأمن الطاقة من أهم محددات الأمن القومي للدول.