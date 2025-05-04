«الإليزيه»: ماكرون يعقد قمة مع الرئيس السيسي والعاهل الأردني حول غزة
«الإليزيه»: ماكرون يعقد قمة مع الرئيس السيسي والعاهل الأردني حول غزة
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل، أن الإليزية أعلن بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعقد قمة مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله بشأن غزة.
وأضاف ماكرون الرئيس الفرنسي، أنه لا فائز في الحرب التجارية وعلى أوروبا الوحدة للحفاظ على مصالحها، واتفقت مع ستارمر على التنسيق بشأن مناقشة الرسوم الجمركية مع ترامب.
وفي وقت سابق، استُشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في غارتين شنهما طيران الاحتلال الحربي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن طائرات الاحتلال المسيّرة استهدفت بغارتين مجموعة من الفلسطينيين، في حي الشجاعية، ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين.
ويتعرض "حي الشجاعية" لليوم الثاني على التوالي لعدوان عسكري بري هو الثالث منذ بدء حرب الإبادة على غزة عام 2023، حيث تتمركز آليات الاحتلال على تلة المنطار ومحيطها، بالتزامن مع سيطرة أخرى على شارع المنصورة.
وأضاف شهود عيان، أن قوات الاحتلال تطلق نيران أسلحتها الرشاشة وقذائف مدفعيتها بشكل مستمر على جنوب شارع المنصورة، شارع وادي العرايس، ومنطقة بيارة الحاج عادل الشوا، إضافة إلى شارع السكة في حي الزيتون باعتبار مجاورته من شارع وادي العريس، كما تتعرض المناطق الشرقية لحي الزيتون، "بيارة الريس ومحيط مدرسة تونس" لقصف مدفعي متواصل بين فترة وأخرى.