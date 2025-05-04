مدحت بركات رئيسا لحزب أبناء مصر بالتزكية

أعلنت الهيئة العليا لحزب «أبناء مصر» تجديد الثقة في المهندس مدحت بركات، رئيسا للحزب بالتزكية حتى عام 2030، جاء ذلك خلال الاجتماع الرسمي الذي عقدته الهيئة أمس، في أحد مطاعم القاهرة الجديدة، وفق قرارات الهيئة العليا في 25 فبراير 2025، وسط أجواء من الحماس والتفاؤل بمستقبل الحزب.

التحديات السياسية والاقتصادية

خلال الاجتماع، أكد أعضاء الهيئة العليا أن تجديد الثقة في «بركات»، جاء عن قناعة تامة لقيادة الحزب في المرحلة المقبلة، خاصة مع التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، ما يتطلب قيادة تمتلك من الخبرة والحكمة ما يمكنها من العمل في مناخ سياسي دقيق ومتنوع.

وأعرب المهندس مدحت بركات عن تقديره الكبير للثقة الغالية التي منحته إياها الهيئة العليا، مؤكدا أنه سيعمل بكل طاقته من أجل ترسيخ مبادئ الحزب وتفعيل دوره في المشهد السياسي المصري.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة، ستشهد توسيعا في القاعدة الجماهيرية للحزب، وإطلاق مبادرات تهدف إلى التفاعل الإيجابي مع مختلف قضايا الشارع المصري.

وأضاف «بركات» أن أولوياته خلال الفترة المقبلة تشمل الانفتاح على الكفاءات الشابة، وتدريب كوادر الحزب على العمل السياسي الفعّال، بما يضمن تكوين جيل جديد من القيادات القادرة على المشاركة بفاعلية في بناء مستقبل البلاد.

الإصلاح السياسي

يأتي هذا القرار تتويجا لمسيرة حافلة بالعطاء والعمل الوطني للمهندس مدحت بركات، الذي يُعد من الشخصيات العامة البارزة والمعروفة بمواقفها الوطنية، ودعمها المتواصل لقضايا التنمية والإصلاح السياسي والاجتماعي في مصر.

وأشادت الهيئة العليا بجهود «بركات» في الحزب منذ تأسيسه، لا سيما تعزيز التواصل المجتمعي، وتمكين الشباب والمرأة سياسيا.