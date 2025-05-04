ضبط سيدة تنتحل صفة طبيبة.. وتدير مركز تجميل غير مرخص بسوهاج

في إطار جهود مديرية الصحة بسوهاج لمكافحة المراكز الطبية غير المرخصة وملاحقة منتحلي الصفة، نجح فريق من المديرية في ضبط سيدة حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية، تدير مركز تجميل دون ترخيص وتنتحل صفة طبيبة جلدية داخل مركز سوهاج.

وصرّح الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بأن الواقعة تم كشفها بعد متابعة دقيقة لصفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار رصد إلكتروني مستمر، وصفه بأنه «كلمة السر» للوصول إلى مثل هذه المخالفات.

وأوضح «دويدار» في بيان، أن هذه المراكز غير المرخصة تمثل تهديدا مباشرا لصحة المواطنين، نتيجة غياب الكوادر الطبية المؤهلة، وتقديم خدمات تجميلية وعلاجية دون إشراف متخصص أو سند قانوني.

الحملة نُفذت تحت إشراف الدكتور محمد سعد، مدير إدارة العلاج الحر، وشارك فيها كل من الدكتور مصطفى رفعت، والدكتور محمد بدر، والدكتور هيثم رأفت، والدكتور مينا طلعت، والدكتور أندرو عاطف، والدكتورة شيرين عبد السميع، وبالتنسيق مع الدكتور خالد سعد، مفتش هيئة الدواء المصرية، وبالتعاون مع مباحث التموين والرقابة التجارية.

وخلال مداهمة المركز، تبين أنه يتم إجراء جلسات مثل «الدرما بن» وعلاج حب الشباب والندبات باستخدام أجهزة وأدوية طبية، تم ضبطها وتحريزها، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واختتم وكيل وزارة الصحة بالتأكيد على خطورة هذه الممارسات، داعيا المواطنين إلى التحقق من الترخيص الرسمي لأي مركز طبي أو تجميلي قبل التعامل معه.