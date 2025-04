ماذا قال عمر مرموش لاعب مان سيتي على مقارنته بمحمد صلاح؟

خلال لقائه مع شبكة سكاي سبورتس، تحدث نجم مانشستر سيتي عمر مرموش، عن محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، مشيدا بمسيرته، إذ يعتبره قدوة، لكنه يركز على خلق إرثه الخاص في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انضمامه إلى الستيزنز.

وعند سؤاله عن ضغط الارتقاء إلى مستوى صلاح، أشاد مرموش بمواطنه، لكنه شدد على أهمية رسم مساره الخاص، مضيفًا: «من الرائع لبلدنا أن يكون لدينا لاعبان استثنائيان في هذا الدوري، مستوى صلاح الحالي مذهل، وهو دليل على احترافيته وتركيزه وتواضعه، لكل شخص قصته الخاصة لقد حقق صلاح الكثير وأصبح قدوة، وأنا هنا لأرسم طريقي الخاص».

وبعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا إلى بطل إنجلترا قادمًا من آينتراخت فرانكفورت في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو خلال فترة الانتقالات في يناير، أثار حماسًا واسع النطاق بين الجماهير المصرية.

ووقع عقدًا مدته 4 سنوات ونصف بعد موسم رائع في الدوري الألماني سجل فيه 37 هدفًا وساهم بـ 20 تمريرة حاسمة في 67 مباراة في جميع المسابقات.

ومع ذلك، فإن وصول مرموش إلى مانشستر سيتي أدى حتما إلى مقارنته مع محمد صلاح، حيث يتطلع النقاد والمشجعون إلى معرفة ما إذا كان الوافد الجديد قادرًا على تكرار نجاح نجم ليفربول.

منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي، أثار مرموش الإعجاب بسرعته وموهبته، حيث شارك في 12 مباراة وساهم بستة أهداف وتمريرة حاسمة واحدة.

