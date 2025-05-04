محمد عادل إمام يكشف الحالة الصحية لـ«الزعيم»

حرص الفنان محمد إمام على حضور عزاء الفنانة الراحلة هند محمد علي، زوجة الفنان نضال الشافعي، والذي أُقيم مساء اليوم داخل مسجد المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد، وسط حضور عدد من نجوم الفن.

الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

وخلال تواجده، حرص محمد إمام على طمأنة الجمهور بشأن الحالة الصحية لوالده، النجم الكبير عادل إمام، مؤكدًا أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة، حيث قال: «والله الزعيم زي الفل الحمد لله، دعواتكم ليه دايمًا».

ويُعتبر الحالة الصحية لعادل إمام هي محط اهتمام الجمهور في مصر والوطن العربي، لأنه يتمتع بشعبية كبيرة، كما أنه قرر الغياب عن جميع الأنشطة الفنية خلال الفترة الأخيرة الماضية.

اعتزال عادل إمام الفن

وكان الفنان عمر مصطفى متولي، ابن شقيقة الزعيم عادل إمام، فجَّر مفاجأة خلال الفترة الماضية، بشأن الفنان عادل إمام، ويؤكد اعتزاله الفن نهائيا بعد أكثر من 70 عاما من العطاء الفني، ويؤكد في تصريحات صحفية: «أن الزعيم كويس وزي الفل ولكنه اعتزل الفن نهائيا، وليس بسبب التعب أو المرض، ولكنه قرر أن يقضي معظم وقته مع أسرته وأحفاده».