رئيس المرافق العامة يعقد ورشة عمل حول قانون المنظمات النقابية

عقد رئيس المرافق العامة، ورشة عمل حول قانون المنظمات النقابية والمفاوضات الجماعية ودورها في تلبية مطالب العمال والدفاع عن حقوقهم في إطار دعم مؤسسات الدولة وتعظيم دورها الوطني والاقتصادي، وذلك بحضور المستشار وليد عبد الرازق، مدير الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية بوزارة العمل، وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة.

تطوير القوانين المنظمة للعمل

وخلال كلمته أكد "فؤاد" دور الدولة المصرية في دعم المنظمات النقابية من خلال تطوير القوانين المنظمة للعمل وضبط آلياته بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وبما تشمله من جوانب تحفظ حقوق العمال وتعظيم الاستفادة من المؤسسات الوطنية ، بتوجيهات حكيمة واهتمام ملموس من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، يظهر من خلال المبادرات الوطنية والاتفاقيات الدولية والحزم الاجتماعية والحوار الاجتماعي الوطني الذي يخلق التوازن ويعزز من مفهوم التنمية الشاملة.

وثمن "فؤاد" الدور المحوري الذي يقوم به محمد جبران، وزير العمل، في تدعيم الدور النقابي وتقريب وجهات النظر بين أطراف العمل لإنجاح عمليات التفاوض مما يعظم من دور المنظمات النقابية ويحفظ حقوق العمال ويسهم في دفع العملية الإنتاجية وتحسين بيئة العمل، بما لديه من خبرات سابقة وتاريخ حافل في مجال العمل النقابي والعمالي.

وأستعرض “فؤاد” جهود النقابة العامة للمرافق وما حققته خلال الفترة الأخيرة من إنجازات لصالح العاملين و دعمهم بمختلف المجالات ، و دورها الأبرز في عقد المفاوضات الجماعية وتعزيز العلاقات بين أطراف العملية الإنتاجية ، كما تم عرض فيلما وثائقياً عن انجازات النقابة العامة خلال الفترة الماضية ، من تطوير وتحسين للخدمات وافتتاح عدداً من مراكز للتدريب والمقرات التابعة و دورها في عقد المفاوضات الجماعية ، والدفاع عن حقوق العاملين بالقطاعات التابعة.

ومن جانبه قدم الوفد البلغاري عرضاً تقديميا حول اتفاقيات التفاوض الجماعي و مراحل تطوره بهدف حماية حقوق العمال والمبادئ الرسمية والغير رسمية لتحقيق الإتفاق ومستويات التفاوض ، من خلال عمل وطني مؤسسي.



كما تناول العرض البلغاري عدداً من المحاور المتعلقة بنظام الاجور والمزايا والامن والسلامه وساعات العمل والعطلات الى جانب دعم اللجان النقابية الممثله للعمال واجراءات حل النزاعات والاستشارات والتعامل وتبادل المعلومات.

ومن جانبه نقل المستشار ، وليد عبد الرازق ، مدير الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية بوزارة العمل، تحية وتقدير محمد جبران ، وزير العمل لـ عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، والمستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق، والوفد البلغاري برئاسة آيونس برامنيون.

حق التنظيم النقابي



وألقى عبد الرازق محاضرة حول المفاوضات الجماعية وحق التنظيم النقابي في ضوء القانون المصري والاتفاقيات الدوليه والحوار الاجتماعي كوسيله فعاله لفض منازعات العمل كوسيله فعاله لفض منازعات العمل وخلق الاستقرار وتعزيز علاقات العمل في المنشات، في ضوء معايير العمل الدولية ومنها الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 الخاصه بالحريه النقابيه وحمايه حق التنظيم النقابي والاتفاقيه الدوليه رقم 98 لسنة 1949 بشان تطبيق حق التنظيم النقابي.



وأكد أن المفاوضة الجماعية وحق التنظيم النقابي هما ركيزتان اساسيتان وبصفه عامه المفاوضه تقوم على اساس وجود طرفين أو أكثر يحاول كل طرف منهم أن ينال أكبر القدر من المطالب من الطرف الاخر وهذه العمليه تتطلب قدر كبير من المرونة والخبرة بجانب الحزم في بعض الأوقات أثناء التفاوض والنقاش.



وبصفة خاصة المفاوضة الجماعية بين العمال في منشأة ما من جهة وأصحاب الأعمال من جهة أخرى تقوم على أن لكل طرف من الأطراف منظمة نقابية قائمة على حمايته وتحقيق مصالحه؛ فإذا تحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية تمكنت الدولة من السعي قدمًا في طريق التنمية ودفع عجلة التقدم.



وتلعب المنظمات النقابية دورًا بالغ الأهمية في فهم مطالب العمال وحقوقهم تمهيدًا لتحسين ظروف عملهم، ومن ثم فإن المفاوضة وحق التنظيم النقابي ركيزتان أساسيتان أولتهما منظمة العمل الدولية اهتمامها، فبعد أن نظمت الاتفاقية رقم ۸۷ لسنة ١٩٤٨ الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، ألحقتها باتفاقية أخرى لا تقل عنها أهمية وهي اتفاقية رقم ۹۸ لسنة ١٩٤٩ بشأن تطبيق مباديء حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.



واختتم المستشار "وليد عبد الرازق" حرص الدولة المصرية على الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية.

ووجه الوفد البلغاري الشكر والتقدير لمحمد جبران وزير العمل، والمستشار وليد عبد الرازق، ممثل وزارة العمل، وعبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر والمستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق، وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للمرافق، معربين عن تطلعهم لتكرار الزيارة، لتحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات والزيارات، بما يعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين.