ذعر في فندق كريستيانو رونالدو بالمغرب.. حريق هائل يستنفر رجال الإطفاء

شهد فندق «بيستانا CR7» المملوك لنجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في المغرب، حريقًا هائلًا مساء السبت، مما أثار حالة من الذعر بين النزلاء والعاملين، حسبما ورد على موقع «روسيا اليوم».

اندلاع حريق في فندق كريستيانو رونالدو بالمغرب

اندلع الحريق في أحد أجنحة فندق «بيستانا CR7» المملوك لنجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الواقع في شارع المنارة بمنطقة جليز الراقية في مدينة مراكش المغربية، وسرعان ما انتشرت ألسنة اللهب لتطال جزءًا من الجناح العلوي في الطابق الثالث، بالإضافة إلى بعض التجهيزات في مطعم الطابق الأرضي.

واستجابت فرق الإطفاء بسرعة للبلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي أجزاء الفندق، وأكدت مصادر محلية عدم وقوع أي إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية التي لحقت بالجناح المتضرر والمطعم.

فندق «بيستانا CR7»

ويعد فندق «بيستانا CR7» من الوجهات السياحية الفاخرة في المغرب، ويتميز بتصميم عصري وخدمات راقية، ويجذب الفندق السياح من مختلف أنحاء العالم، مما يجعل هذا الحادث مثيرًا للقلق.

وقد استنفر الحريق مصالح الوقاية المدنية والسلطات المحلية وعناصر الأمن، وتم فتح تحقيق فوري لتحديد أسباب الحريق وملابساته.