تركي آل الشيخ يعلن انتهاء تصوير فيلم The Seven Dogs

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، انتهاء فيلم The Seven Dogs، بطولة الفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، بعد أيام من إعلانه إلغاء الفيلم عقب تعرض طاقم العمل لإصابات أثناء التصوير.

ونشر رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، فيديو من كواليس تصوير الفيلم، يشكر خلاله مخرجي الفيلم فريق العمل على مجهودهم الكبير، وعلق: «الحمد لله.. تم الانتهاء من تصوير فيلم the seven dogs، أضخم إنتاج سينمائي عربي في التاريخ.. التصوير تم بالكامل في استوديوهات الحصن Big Time في مدينة الرياض بطولة النجمين الكبيرين كريم عبدالعزيز وأحمد عز والنجم السعودي الكبير ناصر القصبي ونخبة من نجوم العالم العربي (سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيلا، هناء الزاهد، هالة صدقي ومنة شلبي) وعدد من النجوم العالميين مفاجأة هذا الفيلم الكبيرة».

وتابع آل الشيخ: «نفخر بمشاركة القوات السعودية الخاصة في هذا العمل الضخم، والشكر كل الشكر والعرفان لسمو وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود على الدعم الكبير».

وأضاف: «الشكر موصول للمخرجين العالميين عادل العربي وبلال فلاح، والمنتج العالمي Ivan Atkinson، ولكل شخص في فريق العمل.. شكر خاص للفريق السعودي بقيادة صلة استوديو (د. راكان الحارثي، عدنان كيال، وعبدالإله القرشي) بالشراكة مع موسم الرياض وGEA».

واستكمل: «نفخر بتطوير الكوادر الوطنية، بحيث تم تدريب 75 شابا وشابة سعوديين في الإنتاج، وشارك أكثر من 100 سعودي وسعودية بمجموع 175 في طاقم العمل.. قصة وفكرة الفيلم من تطويري مع فريق Big Time ومن كتابة وحوار محمد الدباح، وتحت إشراف الكاتب العالمي Daniel Knauf».

وأكد تركي آل الشيخ: «هذا أول عمل يتم تصويره في استوديوهات الحصن Big Time، وفيه 5 أعمال قادمة بتكون بمعايير عالمية.. فيلم معركة اليرموك خالد بن الوليد (باللغة الإنجليزية): نروي قصة البطل العربي المسلم اللي نعرفه، ولكن نبغى العالم يعرفون بطولاته وعن أبطال هذا البلد الطاهر، وبيشارك نجوم عالميين، وبإنتاج ضخم.- فيلم عالمي سعودي عن الجيش السعودي، قصة حقيقية بدعم ومشاركة وزارة الدفاع.. وخالص الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان حفظه الله على الدعم الكبير.. فيلم عالمي سعودي عن مكافحة المخدرات (قصة حقيقيه)، بالشراكة مع وزارة الداخلية مشكورة.. فيلم البوليفارد للمخرج السعودي محمد الملا، بمشاركة نجوم سعوديين وإنتاج عالمي.. فيلم الرعب قصر الضباب، بإنتاج سعودي عالمي وبطولة نجوم سعوديين وبمشاركة فنانيين عالميين».

واختتم: «هذا كله ما كان بيتحقق لولا دعم مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد عراب الرؤية وقائدنا الملهم، وراح نوصل بالإنتاج الوطني إلى العالمية».

كان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أعلن إلغاء فيلم «The Seven Dogs»، بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، بعد تعرض طاقم العمل لإصابات أثناء التصوير، حيث كتب: «الحمد الله على سلامة النجم أحمد عز، سيتم إلغاء الفيلم، وتعويض المنتج، والممثلين، والعاملين بزيادة 25%؛ نظرا للمجهود الكبير في شهور الماضية.. كما سيتم محاسبة المتسببين في الإهمال والتقصير في شروط السلامة».