نصائح للحصول على بشرة نقية موحدة اللون بخطوات بسيطة

ترغب كثير من الفتيات في الحصول على بشرة موحدة اللون، خالية من الشوائب والهالات السوداء، لهذا يبحثن عن طرق للوصول لغايتهن، وهناك الكثير من النصائح التي يمكن اتباعها من أجل الحصول على ذلك وفقا لـ«colorescience».

يعد التقشير خطوةً هامة وضرورية للتحكم في تفاوت لون البشرة، حتى تتمكن في الأخير من الحصول على بشرة نقية خالية من أي شوائب، لذا يجب الاهتمام أولا بإزالة خلايا الجلد الميتة والباهتة وذلك عبر اتباع ما يلي:

- احرصي على اختيار مقشر مناسب لنوع بشرتك.

- يستخدم المقشر مرتين أسبوعيًا من أجل تفتيح البشرة وإزالة التصبغ والتخلص من البقع الداكنة.

- يوضع المقشر على وجه نظيف ورطب.

- يمكنك استخدام أصابعك أو قطعة قماش مبللة بالماء الدافئ.

- احرصي على عمل حركات دائرية، وافركي المقشر بلطف على وجهك لإزالة الجلد الميت.

- شطف الوجه جيدا باستخدام الماء الدافئ.

- كوني حريصة على عدم تقشير بشرتك بقوة أو بشكل متكرر، فربما يؤدي ذلك إلحاق الضرر بها.