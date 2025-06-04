انطلاق الامتحانات الشهرية بالمعاهد الأزهرية اليوم

تنطلق اليوم الأحد امتحانات الشهر لمختلف المراحل الدراسية بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، وذلك عقب إصدار قرار بتأجيلها إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.

تأجيل امتحانات المعاهد الأزهرية

ويأتي هذا القرار في إطار حرص «الأزهر» على مراعاة ظروف الطلاب وتخفيف الضغوط عليهم خلال شهر رمضان المبارك، حيث يسهم في توفير الوقت الكافي للمراجعة والاستعداد بشكل جيد، ويشمل القرار جميع المعاهد الأزهرية في مختلف أنحاء الجمهورية، ويهدف إلى تحسين تجربة الطلاب خلال الفترة الحالية.

الجدول الجديد للامتحانات الشهرية بالأزهر

▪ للمرحلة الابتدائية:

تبدأ امتحانات الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي يوم 6 أبريل 2025.

▪ للمرحلة الإعدادية:

تنطلق امتحانات الصف الأول الإعدادي في 6 أبريل 2025.

آلية إعداد الامتحانات ونظام التقييم

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية أن الامتحانات ستشمل فقط الدروس التي تم تدريسها حتى موعد الاختبار، وسيتم تصميم الأسئلة بشكل تدريجي بما يتناسب مع مستويات الطلاب المختلفة. كما سيتم تخصيص ورقة موحدة للأسئلة والإجابات، لضمان سهولة التقييم والدقة في التصحيح.