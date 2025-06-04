«التضامن» تفرض غرامة 20 ألف جنيه على إعادة الطفل المكفول لدار الرعاية

«التضامن» تفرض غرامة 20 ألف جنيه على إعادة الطفل المكفول لدار الرعاية

«التضامن» تفرض غرامة 20 ألف جنيه على إعادة الطفل المكفول لدار الرعاية

حسم علاء عبدالعاطي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأسرية والمؤسسية بوزارة التضامن الاجتماعي، الإجابة على التساؤل الخاص بـ «هل يجوز للأسرة الكافلة إيداع الابن كريم النسب بعد أخذه من الدار؟»، موضحاً أن الأصل في الكفالة هو استمرار الطفل داخل الأسرة البديلة الكافلة ولكن قد يحدث في بعض الحالات ارتداد بعض الأطفال من الأسر البديلة لدور رعاية.

حوكمة منظومة الرعاية البديلة

وقال «عبدالعاطي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه من ضمن حوكمة منظومة الرعاية البديلة ولضمان توفير بيئه آمنة للأطفال داخل أسرهم البديلة الكافلة، عملت وزارة التضامن الاجتماعي مُتمثلة في اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة على فرض غرامة مالية على الأسرة التي تريد إرجاع الطفل المكفول لديها بمبلغ وقدره 20 ألف جنيه.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة، أنه في بعض الحالات تقوم الوزارة بسحب الطفل من الأسرة البديلة الكافلة إذا ترائى لها وجود خطر على الابن، وفي حالات أخرى قد تقوم الأسرة في ارجاع الطفل لدار رعاية بعد العرض على اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة كعدم قدرتها على رعاية الطفل.

الاشتراطات الخاصة بدور الأيتام

وأشار إلى أن أبرز الدروس المستفادة من شخصية «بابا ماجد» في مسلسل «ولاد الشمس» الذي أُذيع في السباق الرمضاني 2025، تتمثل في زيادة نشر الوعي المجتمعي بقضية الأيتام والعمل على تغيير الثقافات المختلفة تجاه قضية الأيتام ودور الرعاية، موضحاً أن الوزارة تعمل في دور الرعاية وفقاً لقانون الطفل واللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 188 لسنة 2014 والتي تتضمن كافة الاشتراطات الخاصة بدور الأيتام.

وأكد أن نماذج «بابا ماجد» التي تستغل الأطفال في أعمال خاصة بهم، يتم تطبيق القانون تجاها وتحويل الأمر للنيابة العامة لإعمال شئونها مع اتخاذ إجراءات إدارية بالدار وعمل التدخلات النفسية والاجتماعية اللازمة للأبناء.

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