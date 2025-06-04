دعاء للرزق الواسع.. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك

دعاء للرزق الواسع.. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك

دعاء للرزق الواسع.. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك

مع بداية كل صباح تبدأ ألسنة المسلمين في مناجاة الله عز وجل لتسهيل يومهم وأن يحفه بالبركة والرزق، فما هي صيغ الدعاء للرزق الواسع، التي يمكن ترديدها؟.

دعاء للرزق الواسع

وحول صيغ الدعاء للرزق الواسع، نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية، صيغ دعاء متعددة يمكن للمسلم ترديدها في كل صباح، وهي كالتالي:

اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

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