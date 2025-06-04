تداول 7 آلاف طن بضائع متنوعة واستقبال 1285 راكبًا في مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة بلغ 7 سفن وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 536 شاحنة و300 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 312 شاحنة و270 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 224 شاحنة و30 سيارة.

رحلات مكوكية «وصول وسفر» لثلاث سفن

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة أمل، بينما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادرت ثلاث سفن وهي الحرية، بوسيدون اكسبريس وسينا، كما تم تداول 1200 طن بضائع، 255 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لثلاث سفن الحسين، آور وآيلة.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة «SEA WAVE2» على متنها 260 سيارة بوزن 520 طنا قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1285 راكبا بموانيها.