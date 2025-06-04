«الري»: إزالة 87 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل خلال 10 سنوات

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس حسام طاهر رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، يستعرض فيه حالة مجرى نهر النيل وفرعيه، ومجهودات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل بالتنسيق بين قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه وأجهزة الدولة المعنية.

حملة إنقاذ نهر النيل

وأشار التقرير لإزالة حوالي 87 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى تاريخه فى إطار «حملة إنقاذ نهر النيل»، من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات، كما يجرى تنفيذ الموجة رقم 25 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتى تم خلالها إزالة 238 حالة تعدي حتي تاريخه علي مساحة 46 ألف متر مربع .

وشدد «سويلم» على استمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لحالة المجري لوأد أى محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها، مع استمرار إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة 25 بهدف الحفاظ علي مجري النيل وفرعيه من التعديات، مع دراسة كل الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها، ومواصلة المرور الدوري لمسئولى حماية نهر النيل لرصد أى متغيرات تطرأ على مجرى النهر نتيجه أى تعديات وإتخاذ الإجراءات الرادعة في حينها.

الموجة الـ25 لإزالة التعديات

واستعرض التقرير ما تحقق خلال الفترة الماضية من أعمال إزالة للتعديات على مجرى نهر النيل ضمن الموجة 25 لإزالة التعديات، حيث تم تنفيذ 9 قرارات إزالة لتعديات بمساحة 937 مترا مربعا بمركز دراو بمحافظة أسوان، وتنفيذ 4 قرارات إزالة لتعديات بمساحة 630 مترا مربعا بناحية بمحافظة الأقصر، وتنفيذ 7 قرارات إزالة بمساحة 1340 مترا مربعا بمحافظة سوهاج، وتنفيذ 29 قرار إزالة بمساحة 3989 مترا مربعا بمحافظة أسيوط، و21 قرار إزالة بمساحة 3949 مترا مربعا بمحافظة المنيا، وتنفيذ 6 قرارات إزالة على مساحة 1192 مترا مربعا بمحافظة بني سويف، وتنفيذ 5 قرارات إزالة لمخالفات على مساحة 1800 متر مربع بمحافظة دمياط.

وأشار التقرير إلى تنفيذ 24 قرار إزالة بمساحة 29479 مترا مربعا بمحافظة الدقهلية، وتنفيذ 9 قرارات إزالة بمساحة 550 مترا مربعا بمحافظة كفر الشيخ، و22 قرار بمساحة 1281 مترا مربعا بمحافظة البحيرة، و27 قرار إزالة بمساحة 721 مترا مربعا بمحافظة المنوفية، و22 قرار إزالة بإجمالي 376 مترا مربعا بمحافظة الغربية، وتنفيذ 7 قرارات إزالة بمساحة 422 مترا مربعا بمحافظة القليوبية، وتنفيذ قرار إزالة بمحافظة الجيزة بمساحة 100 متر مربع.