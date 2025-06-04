5 مهن ستصمد أمام غزو الذكاء الاصطناعي.. هل مهنتك بينها؟

في ظل التطور السريع للتكنولوجيا وانتشار استخدام الذكاء الاصطناعي «AI» في مختلف الصناعات، يثير الكثيرون تساؤلات حول تأثير هذه التقنيات على سوق العمل، هل ستغزو الآلات جميع المجالات، أم أن هناك مهنًا ستظل صامدةً في وجه هذا الغزو التكنولوجي؟

الرعاية الصحية والعلاج الطبي

الذكاء الاصطناعي قد يكون مفيدًا في معالجة البيانات وتحليل الصور الطبية، لكن مهنة الأطباء والممرضين تبقى في حاجة إلى اللمسة الإنسانية، ويتطلب التشخيص والعلاج البشري فهمًا عميقًا لحالة المريض، ولا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل الخبرة البشرية في التعامل مع الحالات المعقدة التي تتطلب التفاعل البشري والمشاعر، إضافة إلى ذلك، العلاقات الإنسانية التي يتم بناؤها بين الأطباء والمرضى تظل غير قابلة للاستبدال، بحسب موقع mckinsey.

المهن الإبداعية ضمن القائمة

على الرغم من قدرة الذكاء الاصطناعي على كتابة نصوص معينة أو إنتاج أعمال فنية، فإنّ الإبداع البشري يبقى لا مثيل له، فالكتابة الإبداعية، مثل الروايات والشعر، وكذلك الفنون الجميلة، تتطلب حسًا جماليًا وفهمًا عاطفيًا لا يمكن للذكاء الاصطناعي محاكاته بالكامل، البشر قادرون على إدخال لمسات من التعبير الشخصي والتجارب الحياتية التي تضفي قيمة خاصة على العمل الفني أو الأدبي.

مهن التدريس وتعليم المهارات

مهنة التعليم تتطلب أكثر من مجرد نقل المعلومات، إذ إنّها عملية تفاعلية تنطوي على فهم احتياجات الطلاب، تحفيزهم، وتوجيههم، صحيح أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم العملية التعليمية من خلال توفير أدوات تعليمية مبتكرة، ولكن لا يمكن للروبوتات استبدال المعلم البشري في تقديم التوجيه النفسي، وتحفيز الإبداع، والرد على الأسئلة الفردية.

المهن القانونية «المحاماة»

الذكاء الاصطناعي قد يُساعد المحامين في تحليل القوانين واللوائح، والبحث في المستندات، لكن لا يمكنه استبدال التفكير الاستراتيجي، وفهم تعقيدات الحالات القانونية، والقدرة على التفاوض، المحامون يحتاجون إلى مهارات بشرية في إقناع القضاة، وتقديم المشورة الشخصية للعملاء، وهو أمر يتطلب مرونة إنسانية لا يمكن للآلات أن توفرها.

القيادة والإدارة مهنة تتصدى لـai

القيادة والإدارة تتطلب مهارات التواصل، واتخاذ القرارات الحكيمة، والإلهام الشخصي، وهي صفات بشرية لا يُمكن للذكاء الاصطناعي تقليدها بشكل كامل، فالمديرون والقادة الناجحون هم من يستطيعون فهم ديناميكيات الفريق، بناء الثقة، وتوجيه الموظفين نحو تحقيق الأهداف الجماعية، وهي أمور لا يمكن للتقنيات الحديثة أن تحل محلها بشكل فعال.