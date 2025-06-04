موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة

موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة

موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعي، موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة بقيمة 15%، بعد مرور 4 أشهر من الآن، وفقا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي انتهت الحكومة من إعدادها.

ووفقا لما أعلن رئيس الوزراء فإن صرف زيادة المعاشات الجديدة سيكون في شهر يوليو المقبل، مع بداية العام المالي الجديد، بالزيادة المقررة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019.

آخر زيادة حصل عليها أصحاب المعاشات

وحصل أصحاب المعاشات على آخر زيادة رسمية لهم في شهر مارس الماضي 2024، بعدما أعلنت الحكومة المصرية تبكير موعد صرف زيادة المعاشات لتكون في مارس بدلا من يوليو، بنسبة 15% عن قيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستفيدين.

كيف استعلم عن قيمة المعاش بالاسم؟

يدخل الشخص الراغب في الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من على الرابط الإلكتروني المخصص، ويتمّ اختيار أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، بعد إدخال الرقم القومي وكلمة المرور وبعدها مباشرة تظهر النتيجة.

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