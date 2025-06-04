للصائمين في الستة البيض.. موعد أذان المغرب اليوم في مصر

للصائمين في الستة البيض.. موعد أذان المغرب اليوم في مصر

للصائمين في الستة البيض.. موعد أذان المغرب اليوم في مصر

كشفت الهيئة المصرية للمساحة، عن موعد أذان المغرب اليوم في مصر للصائمين الستة البيض، في ظل حرص ملايين المسلمين على الصيام بعد انتهاء شهر رمضان مباشرة، سنة عن الرسول صلى الله وعلية وسلم، وموعد أذان المغرب يختلف من محافظة إلى أخرى على مستوى الجمهورية.

موعد أذان المغرب اليوم في مصر

ويختلف موعد أذان المغرب اليوم الأحد للصائمين في الستة البيض بين محافظات ومدن شمال البلاد، وفق تقرير الهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة

الساعة 6:17 مساءً

موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية

الساعة 6:23 مساءً

موعد أذان المغرب اليوم في الغربية

الساعة 6:18 مساءً

موعد أذان المغرب اليوم في المنصورة

موعد أذان المغرب اليوم، الساعة 6:17 مساءً

موعد أذان المغرب اليوم في الشرقية

الساعة 6:18 مساءً

موعد أذان المغرب اليوم في أسيوط

الساعة 6:15 مساءً

موعد أذان المغرب اليوم في سوهاج

الساعة 6:13 مساءً

موعد أذان المغرب اليوم في الإسماعيلية

الساعة 6:13 مساءً

موعد أذان المغرب اليوم في بني سويف

الساعة 6:17 مساءً

موعد أذان المغرب اليوم في شرم الشيخ

الساعة 6:03 مساءً

موعد أذان المغرب اليوم في العلمين

الساعة 6:27 مساءً

موعد أذان المغرب اليوم في المحلة الكبرى

الساعة 6:17 مساءً

موعد أذان المغرب اليوم في السويس

الساعة 6:12 مساءً

موعد أذان المغرب اليوم في دمياط

الساعة 5:51 مساءً

موعد أذان المغرب اليوم في بورسعيد

الساعة 6:17 مساءً

موعد أذان المغرب اليوم في المنوفية

الساعة 6:54 مساءً.

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