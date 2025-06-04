خطة تطوير كورنيش أسيوط.. مشتل جديد ومقاعد ومظلات على نهر النيل

تابع اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، الأعمال الجارية لتطوير كورنيش النيل شارع الثورة بحى شرق مدينة أسيوط، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين الخدمات والبنية التحتية ورفع كفاءة ميادين المحافظة وشوارعها الرئيسية، لإضفاء المظهر الجمالي خاصة المناطق المطلة على النيل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وفقاً لرؤية مصر 2030، لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة.

إنشاء مشتل يوفر جميع أنواع أشجار الزينة والشتلات

واستهل محافظ أسيوط جولته سيراً على الأقدام على كورنيش النيل بدءاً من قصر ألكسان حتى مرسى سلم الملك، حيث تفقد أعمال تقليم الأشجار بطول الكورنيش ورفع كفاءة مقاعد استراحة المواطنين والمظلات وصيانة ورفع كفاءة لإنارة العامة بطول الكورنيش ورفع المخلفات من ضفة نهر النيل المجاورة للكورنش واستغلالها في إنشاء مشتل يوفر جميع أنواع أشجار الزينة والشتلات المثمرة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتعزيز المساحات الخضراء، ما يسهم في تحسين البيئة وتجميل الأماكن العامة وتوفير بيئة حضرية مناسبة للمواطنين والزوار.

توفير وسائل الأمان والسلامة للمعديات والأتوبيسات النهرية

كما تفقد المحافظ مرسى سلم الملك أسفل كورنيش النيل بنطاق شارع الهلالي للوقوف على تطويره وتهئيته لرسو المعديات عليه، وتوفير وسائل الأمان والسلامة للمعديات والأتوبيسات النهرية قبل تحركها حرصاً على حياة الركاب والعاملين بها، موجهاً برفع كفاءة المرسى من أعمال تدبيش للمرسى ورفع المخلفات والتراكمات وتطهير المنطقة بالكامل ومراجعة الوصلات الكهربائية وتطوير ورفع كفاءة مدخل المرسى، كما التقى عدداً من المواطنين للاستماع إلى مقترحاتهم لتطوير الخدمات المقدمة لهم.

وأكد محافظ أسيوط، في بيان صحفي، على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واستغلال المناطق المطلة على نهر النيل بشكل أفضل لتوفير أماكن تكون متنفساً للمواطنين بالشكل اللائق بهم والعمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدينا بكافة الطرق الممكنة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المنشودة.