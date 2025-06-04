«التعليم العالي» تغلق كيانين وهميين في محافظة الإسكندرية

كما أصدر الدكتور أيمن عاشور، قرارًا بغلق المنشأة المسماة «مؤسسة رويال ميديسن للتعليم الطبي»، والكائنة في (14 شارع جورج أبيض متفرع من بورسعيد- كامب شيزار - الإسكندرية)؛ لمزاولتها أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وتدعي منح دورات غير معتمدة في المجال الطبي والتمريض، وتقبل الطلاب المصريين والوافدين من مراحل التعليم المختلفة خريجي المعاهد والجامعات، على النحو الوارد بصفحات التواصل الاجتماعي الخاص بالمنشأة.