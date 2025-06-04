الطيب يوافق على ضم نقيبي الصحفيين والإعلاميين إلى عضوية مجلس «إعلام الأزهر»

أعلن الدكتور رضا عبدالواجد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، إعادة تشكيل مجلس الكلية الذي تضمن عضوين من خارج الكلية، وهما الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، والكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، كونهما من أهل الخبرة في تخصصات الكلية.

خبراء العمل الصحفي والإعلامي

وأوضح عبدالواجد لـ«الوطن»، أنّ مجلس الكلية يتشكل من عميد الكلية والوكلاء ورؤساء الأقسام، إضافة إلى أهل الخبرة والتخصص بحد أدنى عضوين من خارج الكلية، شرط أن يكون العضو من العاملين في مجالات عمل الكلية، لافتا إلى أنّ الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين هو عضو مجلس الكلية منذ عامين، ويشارك بشكل دوري بمقترحاته وتوصياته خلال اجتماعات المجلس.

نقيب الصحفيين عضوا بمجلس الكلية

وأشار عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر إلى أنّ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وافق على ضم الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين عضوا بالمجلس، مؤكدا حرص الكلية على ضم خبراء المجال الإعلامي والصحفي ومن لديهم خبرات مهنية في مجالات عمل الكلية بهدف تأهيل الطلاب بأفضل شكل ممكن لسوق العمل الإعلامي.