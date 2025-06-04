بقرار من «التعليم».. المدارس تستطلع رأي طلاب الشهادة الإعدادية حول نظام البكالوريا

وزعت المدارس الإعدادية استبيانا على طلاب الصف الثالث الإعدادي بجميع المدارس علي مستوي الجمهورية، لاستطلاع آرائهم وآراء أولياء أمورهم حول نظام البكالوريا المصرية ونظام الثانوية العامة، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك في إطار مواصلة الحوار المجتمعي حول نظام البكالوريا المصرية.

استبيان للطلاب لنظام البكالوريا والثانوية العامة

وتتضمن استمارة الاستبيان، أبرز الفروق بين الثانوية العامة والبكالوريا المصرية، التالي:

وتضمن نظام الثانوية العامة ذات السنة الواحدة (الصف الثالث الثانوي) إجمالي مواد الصف الثاني والثالث الثانوي العام (11) مادة، ويتضمن الصف الثالث الثانوي ذات السنة الواحدة حاليا (5) مواد بعد إعادة الهيكلة.

وتضمنت فرص الامتحان نظام الثانوية العامة ذات السنة الواحدة (الصف الثالث الثانوي): فرصة واحدة بالدور الأول ثم امتحان دور ثان بنصف الدرجة.

ولا يوجد بنظام الثانوية العامة تحسين للمجموع، ولا يحقق فرصة للطالب لتغيير المسار التعليمي (مسار واحد إجباري).

كما تعتمد الثانوية العامة على السنة النهائية في حساب مجموع الطالب لدخول الجامعة، وهو الصف الثالث الثانوي العام ويكون المجموع من 320 درجة وتكون مادة التربية الدينية غير مضافة للمجموع ومادة اللغة الأجنبية الثانية خارج المجموع، ويعتمد نظام الشعب بالثانوية العامة على 3 شعب، «علمي علوم وعلمي رياضيات والشعبة الأدبية».





أما مقترح شهادة البكالوريا المصرية الجديدة فتكون على عامين الصفين الثاني والثالث الثانوي، ويكون مجموع مواد الثانوية العامة بالصفين الثاني والثالث الثانوي (7) مواد.

وتمنح الطالب أكثر من فرصة امتحانية بواقع: محاولات في الصف الثاني ومحاولتين في الصف الثالث ،ومن حق الطالب تحسين درجاته واختيار الدرجات الأعلى في المحاولات التي يخوضها.

ويجوز للطالب تغيير المسار التعليمي بدارسة مواد إضافية في أي مستوى في حالة رغبته، كما يتم محاسبة الطالب على درجاته الأعلى في الصفين الثاني والثالث الثانوي.

ويكون مجموع درجات الطالب 700 درجة بواقع 100 درجة في كل مادة، وتكون مادة التربية الدينية مادة أساسية تضاف المجموع الطالب. أما بالنسبة للمسارات تعتمد على 4 وهي: «الطب وعلوم الحياة، الأعمال - الهندسة وعلوم الحاسب - الآداب والفنون».

أما اللغة الأجنبية الثانية أصبحت مادة تخصص في مسار الآداب والفنون يختار الطالب بينها وبين علم النفس.