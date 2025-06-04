نقيب الصحفيين يعلن موعد عزاء شقيقته

نقيب الصحفيين يعلن موعد عزاء شقيقته

نقيب الصحفيين يعلن موعد عزاء شقيقته

أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، موعد عزاء شقيقته التي وافتها المنية، في الساعات الأولى من اليوم، على أن يكون العزاء بالقاهرة يوم الأربعاء المقبل في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وقال البلشي، في منشور عبر صفحته الشخصية: «عزاء شقيقتي رحمها الله بالقاهرةً يوم الأربعاء المقبل في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير إن شاء الله، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم، وإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».

وأعلن خالد البلشي، وفاة شقيقته انتصار البلشي، صباح اليوم، على أن يكون تشييع الجنازة غدا في محافظة المنوفية.

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