استخراج 640 بطاقة رقم قومي في قوافل الأحوال المدنية بـ9 محافظات

استخراج 640 بطاقة رقم قومي في قوافل الأحوال المدنية بـ9 محافظات

استخراج 640 بطاقة رقم قومي في قوافل الأحوال المدنية بـ9 محافظات

أعلن قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، مواصلة إيفاد قوافل مجهزة فنيًا ولوجستيا في عدد من المحافظات، شملت القاهرة، الجيزة، مطروح، المنوفية، القليوبية، البحيرة، المنيا، أسيوط، وشمال سيناء، وذلك في إطار جهود الوزارة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الشرطية.

وأسفرت هذه القوافل عن استخراج 640 بطاقة رقم قومي و2951 مصدرا مميكنا، مع قرار باستمرار عمل القوافل نظرًا للإقبال المتزايد من المواطنين.

كما واصل القطاع تلقي الطلبات عبر الخطوط الساخنة لتوصيل الخدمات الفورية، حيث تم استخراج وتوصيل 59 بطاقة رقم قومي و11 مصدرا مميكنا في ذات اليوم.

واستجابة للحالات الإنسانية، تم إيفاد مأموريات إلى المنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لثماني حالات، إلى جانب استقبال كبار السن وذوي الهمم في المركز النموذجي، حيث تم استخراج وتجديد 43 بطاقة رقم قومي.

ولاقت هذه الإجراءات استحسان المواطنين، لما لها من مردود إيجابي يسهم في تسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية بصورة مميزة.

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