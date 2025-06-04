21 عرضا ضمن فعاليات مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة.. ينطلق الليلة

تفتتح الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، الدورة الأولى مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة، والتي تحمل اسم الدكتور أشرف زكي، وذلك مساء اليوم على مسرح المركز الأكاديمي للثقافة والفنون – سيد درويش بالهرم.

أبرز المعلومات عن الدورة الأولى من مهرجان المسرح

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الدورة الأولى من مهرجان الفضاءات المسرحية:

1- يضم المهرجان في هذه الدورة 21 عرضا مسرحيا ضمن مسابقتين العلبة الإيطالية والفضاءات غير التقليدية، إلى جانب عدد من الفعاليات الثقافية.

2- تحمل الدورة الأولى اسم الدكتور أشرف زكي، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية.

3- العروض المشاركة في المهرجان ستكون علي مسارح وقاعات وساحات أكاديمية الفنون.

4- حضور جميع عروض المهرجان مجاني ما عدا حفلي الافتتاح والختام بدعوات خاصة.

5- يقام المهرجان من يوم 6 إلي 15 أبريل.

6- تقام عروض المهرجان بالمسارح التابعة لأكاديمية الفنون بينها في المعهد العالي للفنون المسرحية، ومدرسة الفنون، ومسرح نهاد صليحة، وقاعة سعد أردش، والمسرح الروماني والمسرح الخاماسي وقاعة ثروت عكاشة ومسرح سيد درويش.

7- تكونت لجنة تحكيم عروض مسرح العلبة الإيطالي من السيناريست عبد الرحيم كمال رئيسا، وبعضوية كل من الدكتور علاء قوقة، والدكتور صبحي السيد، والمنتجة هبة الهواري، والفنانة كريمة منصور، والمخرج أكرم فريد.

8- لجنة تحكيم عروض الفضاءات غير التقليدية، تكونت من الدكتورة ياسمين عبد الحسيب رئيسا، وعضوية الدكتورة سماح السعيد، والدكتور عمر المعتز بالله، والدكتورة أسماء يحيى طاهر، والفنانة ميريت ميشيل، والإذاعية بسنت بكر.

9- يقام حفل الختام يوم 15 أبريل بمسرح سيد درويش في السابعة مساء.