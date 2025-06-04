من التمثيل إلى ركوب الخيل.. هل يسير ياسين السقا على خطى والده؟

لفت الفنان الشاب ياسين السقا الأنظار إليه، خلال الفترة الماضية بعد مشاركته في أحد الأعمال الفنية خلال موسم الدراما الرمضانية 2025، وبرغم أنه ليس العمل الأول الذي يقف فيه الفنان الشاب أمام الكاميرا، ولكنه منحه مساحة أكبر لاستعراض قدراته وأدواته التمثيلية، وجاء ذلك العمل بعد نحو 3 أعوام منذ ظهوره ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل الاختيار للمخرج بيتر ميمي في موسم الدراما الرمضانية 2022، والذي أدى خلاله دور أحد أعضاء جبهة الإنقاذ.

سجل عام 2010 الظهور الأول لـ ياسين السقا أمام الكاميرا للمرة الأولى، حيث لم يكن تجاوز الـ 9 سنوات وقت مشاركته في أحد مشاهد فيلم ابن القنصل الذي يحمل توقيع المخرج عمرو عرفة، وأدى خلاله دور ناصر السماك في مرحلة الطفولة، وهو الدور الذي لعبه والده الفنان أحمد السقا ضمن أحداث الفيلم، وكشف وقتها أن اختيار نجله لأداء الدور جاء من المخرج نفسه بسبب الشبه بينهما.

«ابن القنصل» أول مشاركة لـ ياسين السقا في السينما

أحمد السقا عن نجله ياسين: واثق فيه.. لكن مقدرش أفرضه على الناس

ومن تلك اللحظة بدأ حب أحمد السقا عن نجله ياسين: «واثق فيه.. لكن مقدرش أفرضه على الناس» ومن تلك اللحظة بدأ حب ياسين السقا إلى الفن وقرر أن يسير على خطى والده، ولذلك قرر أن يبدأ في دراسة التمثيل والإخراج في أحدى الجامعات المتخصصة بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالفعل قدم فيلمه الروائي القصير الأول عام 2020 بعنوان «Inside Out» والذي تطرق من خلاله إلى الاكتئاب والأزمات النفسية والضغوط الاجتماعية التي قد يتعرض لها الأشخاص خلال فترة في حياتهم. وعلى الجانب الأخر، كشف الفنان أحمد السقا عن ثقته في نجله وفي موهبته ولكنه لا يستطيع أن يفرضه على الجمهور ولكن يقتصر دوره على دعمه خاصة مع إيمانه في موهبته، موضحا: «أنا واثق فيه إن هو شاطر وهو مدرسش تمثيل بس، هو درس تمثيل وإخراج ومونتاج وسينما وصوت وتصوير درس كل عناصر الصناعة». وأكد السقا أن نجله ياسين يهتم بتطوير أدواته طوال الوقت حتى أنه يعتمد على مدرب محترف في مجال التمثيل، «أنا يساعده لما بيكون محتاج مساعدة ولكن مهما كان هو هيتكسف مني بردو فلما يبقي عنده مدرب تمثيل بشكل رسمي واحترافي هيوصله المعلومة أكتر».">ياسين السقا إلى الفن وقرر أن يسير على خطى والده، ولذلك قرر أن يبدأ في دراسة التمثيل والإخراج في إحدى الجامعات المتخصصة بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالفعل قدم فيلمه الروائي القصير الأول عام 2020 بعنوان «Inside Out» والذي تطرق من خلاله إلى الاكتئاب والأزمات النفسية والضغوط الاجتماعية التي قد يتعرض لها الأشخاص خلال فترة في حياتهم، ولا يعتبر حب الفن هو الشيء الوحيد الذي ورث ياسين حبه من والده، ولكن امتد الأمر أيضا إلى ركوب الخيل والفروسية.



وعلى الجانب الآخر، كشف الفنان أحمد السقا عن ثقته في نجله وفي موهبته ولكنه لا يستطيع أن يفرضه على الجمهور ولكن يقتصر دوره على دعمه خاصة مع إيمانه في موهبته، موضحا: «أنا واثق فيه إن هو شاطر وهو مدرسش تمثيل بس، هو درس تمثيل وإخراج ومونتاج وسينما وصوت وتصوير درس كل عناصر الصناعة».

وأكد السقا أن نجله ياسين يهتم بتطوير أدواته طوال الوقت حتى أنه يعتمد على مدرب محترف في مجال التمثيل: «أنا يساعده لما بيكون محتاج مساعدة ولكن مهما كان هو هيتكسف مني بردو فلما يبقي عنده مدرب تمثيل بشكل رسمي واحترافي هيوصله المعلومة أكتر».