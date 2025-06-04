نقيب أطباء الأسنان: نسعى لعودة استخدام الغاز الضاحك في العيادات قريبا

قال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، إن النقابة تسعى لعودة العمل بالغاز الضاحك في عيادات الأسنان بعمليات تخدير الأطفال بعد وقفه منذ عام 2007، إلا أن النقابة حاولت التواصل مع وزارة الصحة والجهات المعنية لاعتماد استخدامه مرة أخرى.

ما هو الغاز الضاحك؟

وأضاف نقيب أطباء الأسنان في تصريح خاص لـ«الوطن»: «الغاز الضاحك عبارة عن مخدر يستخدم في عيادات الأسنان لتخدير الأطفال أثناء العلاج، يتم استنشاق الغاز الضاحك من خلال قناع يوضع على أنف الطفل، ويتأثر الدماغ بالغاز مما يسبب شعورًا بالاسترخاء والراحة ويصنع تخديرا خفيفا، يعمل الغاز الضاحك على تقليل القلق والخوف لدى الأطفال».

شروط استخدام الغاز الضاحك

وأكد نقيب الأسنان أن الغاز الضاحك آمن على الأطفال ويتم استخدامه في كل دول العالم، كبديل لحقن البنج للاطفال أو البنج كلي وإدخاله غرفة عمليات، موضحا أنه تم إعداد مقترح متكامل وشروط استخدامه وتم عرضه على الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وأبدى موافقته وجاري التنسيق مع المجلس الصحي المصري لإقرار الشروط كاملة والاعتماد الرسمي له خاصة وأنه موفر للوقت والجهد للأطباء.

وأوضح أنه يُعرف علميًا بأكسيد النيتروز (N2O)، عبارة غاز عديم اللون ذو رائحة حلوة، ويسبب عند استنشاقه تأثيرًا مبهجًا وعدم الإحساس بالألم، ويُعرف أيضًا بالغاز السعيد، مشيرا إلى أنه لا يتسبب الغاز الضاحك بالضرورة في الضحك دائمًا، ولكنه يمنح شعورا بالخفة والبهجة لفترة مؤقتة، ويزول هذا التأثير مع إيقاف استنشاقه.