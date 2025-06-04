«الدفاع الروسية»: أوكرانيا شنت 7 هجمات على منشآت للطاقة خلال 24 ساعة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، أن أوكرانيا شنت 7 هجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة خلال 24 ساعة، واستهدفت منشآت الطاقة في شبه جزيرة القرم وبريانسك وروستوف وفورونيج.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن إحدى الهجمات أدت إلى إتلاف خط أنابيب الغاز في منطقة فورونيج.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن كييف واصلت هجماتها على البنية التحتية للطاقة الروسية خلال 24 ساعة، مستخدمة أنواعا مختلفة من المسيرات وراجمات هيمارس.