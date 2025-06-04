بعد وفاة زوجة ممثل شهير.. هانتافيروس يثير القلق في أمريكا ويسقط 3 ضحايا خلال أسبوع

في الوقت الذي تستمر جهود العالم لمحاربة تداعيات جائحة فيروس كورونا، يظهر تهديد جديد قد يكون مقلقًا، خاصة بعد سقوط بضع الضحايا على أثر الإصابة به، وذلك بعد وجود احتمالات لمواجهة انتشار فيروس هانتافيروس النادر والقاتل الذي ينتقل عبر القوارض، والذي يثير القلق في الوقت الحالي داخل الولايات المتحدة الأمريكية.. فماذا تعرف عن هذا الفيروس القاتل؟

حالة من القلق أثارها الانتشار المحدود لهانتافيروس، بعد أن أسفر عن عدة حالات وفاة في الولايات المتحدة مؤخراً، بما في ذلك وفاة زوجة الممثل الشهير جين هاكمان، ورغم أن الفيروس ليس جديدًا، إلا أن الدراسات تشير إلى أن خطر انتشاره قد يتزايد في مناطق معينة، مما يجعل التحذيرات والتدابير الوقائية أمرًا بالغ الأهمية في هذه المرحلة، بحسب موقع ndtv.

بيتي أراكاوا، زوجة الممثل جين هاكمان، توفيت في فبراير الماضي في منزلها في نيو مكسيكو بعد إصابتها بمتلازمة هانتافيروس الرئوية، واستغرق الأمر أسبوعين حتى تمكن المسؤولون من اكتشاف أنها قد أصيبت بالفيروس، وخلال هذا الأسبوع، أكدت إدارة الصحة العامة في مقاطعة مونو ثلاث حالات وفاة أخرى نتيجة الفيروس، ووصفت الوضع بأنه مأساوي ومثير للقلق، وهو ما جعل توم بو، مسؤول الصحة العامة في مقاطعة مونو، يصرح لصحيفة نيويورك بوست: «إن حدوث ثلاث حالات في فترة زمنية قصيرة يجعلني قلقًا».

ما هو فيروس هانتافيروس؟

فيروس هانتافيروس هو مجموعة من الفيروسات التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض خطيرة مثل متلازمة هانتافيروس الرئوية، والحمى النزفية المصحوبة بمشاكل في الكلى، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها «CDC».

كيفية الإصابة بفيروس هانتافيروس

عادة ما يصاب البشر بالفيروس من خلال الاتصال مع بول أو فضلات أو لعاب القوارض المصابة، وغالبًا ما يكون عن طريق استنشاق جزيئات من الغبار الملوث، الفيروس لا ينتقل من شخص إلى شخص، وفي حالات نادرة جدًا، قد ينتقل الفيروس من خلال لدغة أو خدش من قارض مصاب.

في إحدى الحالات الأخيرة في كاليفورنيا، يعتقد أن الضحية قد تعرضت للإصابة أثناء تنظيف فضلات القوارض في منزل معروف بوجود إصابة بها، بينما من المحتمل أن يكون شخص آخر قد أصيب في المنزل أيضًا، ولا يزال المسؤولون في حيرة من أمرهم بشأن الحالة الثالثة.

أعراض فيروس هانتافيروس

تبدأ متلازمة هانتافيروس الرئوية، عادة بأعراض مشابهة للإنفلونزا مثل الحمى، والصداع، والقشعريرة، وآلام الجسم، والغثيان، والتقيؤ، وآلام المعدة، والسعال الجاف، مع تقدم المرض، يمكن أن تؤدي الأعراض إلى مشاكل في التنفس.

تحذر مراكز السيطرة على الأمراض من أن متلازمة هانتافيروس الرئوية قد تكون مميتة في ما يقارب 4 من كل 10 أشخاص يصابون بها، لذا فإن العلاج المبكر أمر بالغ الأهمية.