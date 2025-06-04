رئيس «الشيوخ»: قطعنا شوطا كبيرا في مسألة دراسة الأثر التشريعي للقوانين

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، إنّ المجلس قطع شوطا كبيرا في مسألة دراسة الأثر التشريعي للقوانين منذ بدايه عمله.

وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس موجها حديثه للنواب: «لا تتوقفوا عند مراجعة الأثر التشريعي للقوانين عند التوصية بتغيير النصوص، لكن يجب التوصية باستكمال بعض التشريعات».

وضرب المستشار عبدالوهاب عبد الرازق مثالا خلال الجلسة العامة قال فيه: «المحكمة الدستورية ناقشت النص القانوني في قانون الخدمة المدنية حول منح الموظف شهر لأداء مناسك الحج، وذلك بعد أن طلبت موظفة مسيحية لأداء الحج في القدس تم رفض الطلب لعدم وجود نص».

وتابع أنّ المحكمة الدستورية رأت وقتها أنّه لا يجوز أن يظل النص بصورته الموجودة وقتها دون أن ينص على الجزء الخاص بالموظف الذي يريد الذهاب للقدس وتم التعديل.

ويناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الآن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والدستورية دراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.