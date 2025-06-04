الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس مجلس إدارة شركة ألستوم الفرنسية العالمية

اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس مجلس إدارة شركة ألستوم الفرنسية العالمية هنري بوبار، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية، ووزير النقل والصناعة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ اللقاء شهد استعراضًا للموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات التي تنفذها الشركة الفرنسية في مصر بمجالات النقل المختلفة، إضافةً إلى الجهود المبذولة لتوطين صناعات السكك الحديدية في مصر، كما تمّت مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بإنشاء مجمع ألستوم الصناعي في مدينة برج العرب، والذي سيضم مصنعين، الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية، والثاني لإنتاج الوحدات المتحركة بمختلف أنواعها، ما يُسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، والتصدير لدول الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أنّ الاجتماع تناول أيضًا متابعة تطورات مشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، في إطار التوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام، وإستكمال شبكة المترو لتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين. كما ناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالمباحثات الجارية بشأن إدارة وتشغيل وصيانة مشروع المونوريل بشرق وغرب النيل.

وأوضح المتحدث الرسمي أنّ السيد الرئيس شدد على ضرورة الانتهاء من تنفيذ كل المشروعات المذكورة وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يُحقق رؤية الدولة في تطوير قطاع النقل، وتوطين الصناعة.