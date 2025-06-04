«قطاع الأعمال»: فنادق «القابضة للسياحة» سجلت معدلات إشغال 100% خلال إجازة العيد

سجلت فنادق الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة، معدلات إشغال مرتفعة خلال إجازة عيد الفطر في مختلف المحافظات والمدن السياحية، وصلت في بعضها إلى 100%، ما يعكس زيادة الإقبال على المقاصد المصرية، سواء من المواطنين أو السائحين العرب والأجانب.

تنمية الأصول الفندقية والارتقاء بجودة الخدمات

وفي هذا السياق، أعرب المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، عن اعتزازه بالمؤشرات الإيجابية، مؤكدًا أنّ الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية وتطوير الأصول السياحية التابعة لها، باعتبارها أحد الروافد الحيوية للاقتصاد الوطني، كما أنّ الوزارة تنفذ خطة شاملة لتحديث البنية الفندقية والتوسع في إنشاء ورفع كفاءة الفنادق القائمة وإحياء أخرى تاريخية، من خلال استثمارات جديدة وشراكات استراتيجية.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أنّ الارتقاء بجودة الخدمات والبرامج المقدمة للنزلاء، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، تمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية التطوير، بما يسهم في تعزيز مستوى التنافسية وزيادة نسب الإشغال وتحقيق رضا الزوار، مؤكدا أنّ الوزارة ماضية في تعزيز الدور المحوري للشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة.