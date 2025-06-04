محافظ الجيزة يوجه بسرعة إنهاء عقود تقنين أراضي أملاك الدولة

محافظ الجيزة يوجه بسرعة إنهاء عقود تقنين أراضي أملاك الدولة

محافظ الجيزة يوجه بسرعة إنهاء عقود تقنين أراضي أملاك الدولة

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمناطق الصناعية والاستثمارية بأبو رواش وعرب أبو ساعد بالصف، لمتابعة موقف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة والدفع بمعدلات الإنجاز، وذلك لما للملف من أهمية حيوية في الحفاظ على أراضي أملاك الدولة.

الحفاظ على أراضي الدولة

وأكد محافظ الجيزة، أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام ومتابعة من الدولة، لكونه أحد الملفات الحيوية للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب.
وشهد الاجتماع استعراض تقرير حول موقف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة وكذلك معدلات الأداء ونسب التنفيذ على مستوى المحافظة.
وكلف محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بسرعة إنهاء العقود اللازمة لكافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون للحفاظ على حقوق المواطنين الجادين، وتقديم الدعم اللازم لهم بما يسهم في تحقيق الطمأنينة وشعورهم بالأمان والدفع بمعدلات الأداء وعرض تقرير يومي بما تم إنجازه.

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه غير الجادين

وشدد المحافظ على ضرورة استيفاء حق الدولة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تكفل حقوق الدولة حيال غير الجادين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة وسرعة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة وإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون.
كما وجه المحافظ بعقد اجتماع أسبوعي للوقوف على نتائج أعمال اللجان المشكلة ومتابعة معدلات الإنجاز بشكل دوري.
وحضر الاجتماع محمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمناطق الصناعية والاستثمارية بأبو رواش وعرب أبو ساعد بالصف وسوق الجملة، فضلا عن مسؤولي أملاك الدولة.

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