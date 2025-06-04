محافظ الجيزة يوجه بسرعة إنهاء عقود تقنين أراضي أملاك الدولة

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمناطق الصناعية والاستثمارية بأبو رواش وعرب أبو ساعد بالصف، لمتابعة موقف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة والدفع بمعدلات الإنجاز، وذلك لما للملف من أهمية حيوية في الحفاظ على أراضي أملاك الدولة.

الحفاظ على أراضي الدولة

وأكد محافظ الجيزة، أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام ومتابعة من الدولة، لكونه أحد الملفات الحيوية للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب.

وشهد الاجتماع استعراض تقرير حول موقف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة وكذلك معدلات الأداء ونسب التنفيذ على مستوى المحافظة.