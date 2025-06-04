رئيس حزب التجمع: النصوص القانونية التجارية الحالية تحتاج لإعادة مراجعة

أكد النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، اليوم، أهمية الدراسة البرلمانية المقدمة عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.

كيفية صياغة المواد القانونية ببساطة

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن هناك 21 اجتماعا عقدتها اللجنة لمناقشة الدارسة بشكل دقيق ومفصل حول كيفية صياغة المواد القانونية ببساطة ويتلاءم مع جميع المختصين، جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

النصوص القانونية تحتاج لإعادة النظر لمواكبة التطورات الاقتصادية

وتابع النائب السيد عبد العال؛ أن رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ النائب هاني سري الدين يرى دائما أن النص القانوني ليس دم ولحم وبالتالي هو شيء مجرد يحتاج لتعديل لمزيد من المرونة والتسهيلات أمام المواطنين، كما أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن المواد تحتاج إلى تغيير، وأن أغلب شركات الأشخاص التي تُؤسس يكون الربح العائد منها ربحا بشريا من الدرجة الأولى، لافتا إلى أن النصوص القانونية بصياغتها الحالية بها غموض وتحتاج لإعادة النظر وتعديل يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.