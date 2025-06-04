«مستثمري السياحة»: أعداد جيدة من السياح الأجانب يقضون إجازات الربيع في مصر

كشف محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بمحافظة البحر الأحمر، عن قدوم أعداد جيدة من السياح الأجانب إلى المدن السياحية المصرية، لاسيما الغردقة وشرم الشيخ، وذلك لقضاء اجازات أعياد الربيع.

وأوضح «فلا» أن غالبية تلك الأعداد تأتي من القارة الأوروبية خاصة دول أوربا الشرقية، مشيرا إلى أن إجازات عيد الربيع أنعشت نسب الإشغال الفندقي في عديد من المدن السياحية الموجودة بالبحر الأحمر وجنوب سيناء.

الموسم السياحي الصيفي

وأضاف «فلا» لـ«الوطن»، أنه وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية فإن هناك زيادة فى الحركة السياحية الوافدة للغردقة خلال صيف 2025 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أن المانيا رفعت عدد رحلاتها إلى مدينة الغردقة خلال الموسم السياحي الصيفي المقبل والذى يبدأ من أول مايو حتى نهاية شهر سبتمبر.

المانيا أكثر دول العالم إرسالا للسياح إلى الغردقة

وأشار عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر إلى أن الحركة السياحية الوافدة إلى الغردقة ومرسى علم منذ بداية العام الجاري حتى الآن أفضل من نظيرتها خلال ذات الفترة من العام الماضي، موضحا أن المانيا حلت في المركز الأول كأكثر دول العالم إرسالا للسياح إلى الغردقة منذ بداية 2025 حتى الآن.