«تنظيم الاتصالات»: إيقاف تشغيل الهواتف المخالفة 7 أبريل الجاري

«تنظيم الاتصالات»: إيقاف تشغيل الهواتف المخالفة 7 أبريل الجاري

«تنظيم الاتصالات»: إيقاف تشغيل الهواتف المخالفة 7 أبريل الجاري

نشر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تنويها عاجلا للمواطنين ممن قاموا بإدخال هواتف مهربة دون تسجيلها عبر تطبيق «تليفوني»، والذي بدأ العمل به في مصر يوم 1 يناير من العام الجاري.

سرعة سداد رسوم الأجهزة

وطالب الجهاز، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، المستخدمين المستحق عليهم رسوم أجهزة الهاتف المحمول، سرعة سداد الرسوم خلال المهلة المحددة.

وأكد الجهاز أنه بداية من تاريخ 7 أبريل 2025 سيقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإيقاف الأجهزة المخالفة التي لم يسدد أصحابها الرسوم المقررة، وذلك على كل شبكات المحمول العاملة في مصر.

الرسوم على الهواتف المحمولة المستوردة

وتقدر الرسوم على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بنسبة 38.5% من إجمالي قيمة الهاتف، حيث كشف محمد إبراهيم، رئيس قطاع التواصل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تصريحات سابقة، بأن كل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، باستثناء الهاتف الشخصي، ستخضع للرسوم المعلنة.

توقف الخدمة عن هذه الهواتف

ووفا لرئيس قطاع التواصل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن الهواتف التي تم استخدامها في يناير 2025 ستنتهي مهلة سداد رسومها في 7 أبريل الجاري، وستتوقف الخدمة عليها بعد ذلك التاريخ، حال لم يتم دفع الرسوم عبر تطبيق «تليفوني»، الذي يوضح قيمة المبالغ المستحقة.

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