وزير التموين: مهتمون بملف الأمن الغذائي ونعمل لتحقيق حماية اجتماعية لملايين المواطنين

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الدولة المصرية تولي اهتماما بملف الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي كأولوية قصوى، في ظل التحديات العالمية المتلاحقة.

وأضاف أنّ وزارة التموين تعمل وفق استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات التموينية، وتعزيز منظومة التجارة الداخلية، وتحقيق الحماية الاجتماعية لملايين المواطنين.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى رفع السعة التخزينية للقمح من خلال المشروع القومي للصوامع، ما ساهم في تقليل الفاقد وضمان جودة التخزين، واستمرار دعم أكثر من 62 مليون مواطن بمنظومة التموين، و69 مليون بمنظومة الخبز، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحديث وتطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة ضمن خطة التحول الرقمي، إطلاق منظومة التجارة الداخلية الحديثة، وإنشاء مناطق لوجستية وأسواق منظمة وأسواق اليوم الواحد لتقليل الفاقد وتحقيق استقرار الأسعار.

وشدد الوزير على اعتزام الوزارة تنفيذ حزمة من المشروعات المستقبلية بالتعاون مع مجلسي النواب والشيوخ، ومنها التوسع في إنشاء سلاسل الإمداد والتوزيع، وتنظيم الأسواق وتشجيع الاستثمار في قطاع التجزئة، وتطوير منظومة الدعم لضمان العدالة والكفاءة في توجيه الموارد.