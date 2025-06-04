هدى رؤوف: توقيت اجتماع ترامب ونتنياهو يحمل دلالات سياسية واقتصادية

قالت الدكتورة هدى رؤوف، الخبيرة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحمل أبعادًا متعددة، في مقدّمتها الملف النووي الإيراني، مشيرة إلى أن التوقيت له دلالات سياسية واقتصادية واضحة.

لقاء ترامب ونتنياهو

وأوضحت «رؤوف»، خلال مداخلة عبر الإنترنت عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن اللقاء بين ترامب ونتنياهو قد يكون جزءًا من محاولة لتنسيق المواقف بين الجانبين بشأن السياسات تجاه إيران، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، مؤكدة أن ترامب يسعى أيضًا إلى تعزيز حضوره السياسي في المشهد الأمريكي من خلال التقارب مع إسرائيل.

وأضافت أن اللقاء يعكس حرص نتنياهو على إظهار دعم أمريكي مباشر في وقت يواجه فيه أزمات قانونية داخلية وقضايا تتعلق بالفساد، معتبرة أن الاجتماع يسهم في تقديم صورة لنتنياهو بأنه ما زال يحظى بدعم دولي، رغم التحديات الداخلية.

المصالح المشتركة بين ترامب ونتنياهو

وشددت «رؤوف» على أن طهران لا تزال تمثل أولوية استراتيجية في السياسات الأمريكية والإسرائيلية، لا سيما فيما يتعلق بـ «سلوك إيران الإقليمي» وبرنامجها النووي، ودعمها لما تسميه واشنطن وتل أبيب بـ «الميليشيات المسلحة» في المنطقة، موضحة أن التنسيق بين الجانبين يتضمن الضغط على إيران لتقديم تنازلات، خاصةً في ظل الهجمات الأمريكية الأخيرة على جماعة الحوثي في البحر الأحمر، والغارات الإسرائيلية المستمرة على أهداف إيرانية داخل الأراضي السورية.

وأشارت إلى أن المصالح المشتركة بين ترامب ونتنياهو تتقاطع في الرغبة بفرض قيود صارمة على إيران، وإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية، في ظل بيئة مشحونة سياسيًا وأمنيًا على امتداد الشرق الأوسط.