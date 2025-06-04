مبادرة «مصر دايما معاك» تنظم احتفالية في كندا بمشاركة وزيرة التنمية المحلية

نظمت الهيئة الكندية للتراث المصري بالتعاون مع مبادرة «Together مصر دايما معاك»، احتفالية خاصة من داخل المتحف المصري بمدينة ميسيساجا الكندية، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ضيفة شرف الحفل، والتي جرى تكريمها كنموذج مصري ملهم حصل على جائزة التميز الحكومي العربي.

تكريم أبناء الجالية المصرية في كندا

كما شهدت الاحتفالية تكريم أبناء الجالية المصرية في كندا لمساهمتهم بالمشروع القومي «حياة كريمة»، وحرصهم على التواصل الفعال مع الوطن، فضلًا عن التعريف بمبادرة «Together مصر دايما معاك»، التي تهدف إلى أن تكون جسر تواصل للوطن مع أبنائه في مختلف دول العالم، وأيضًا إلقاء الضوء على النجاحات التي يحققها المصريون في مختلف المجالات بالخارج، بالإضافة إلى دعم فكرة تعريف الأجيال الجديدة بما حدث في مصر من تنمية وتطوير في كافة المجالات.

التمسك بالجذور والتفاعل مع الوطن

وشهد الاحتفالية أيضًا إلقاء الضوء حول ردود الفعل للأجيال المختلفة من أبناء مصر في كندا الذين شاركوا بالمشروع في القومي «حياة كريمة»، عبر زيارة بعض القرى في جولات خاصة بالمحافظات، في إطار الحرص على التمسك بالجذور والتفاعل مع الوطن وأهدافه التنموية.

الاحتفالية المصرية الخاصة، شارك بها أبناء الجالية المصرية في كندا، وعدد من ضيوف الشرف من كندا، وتجلت الروح المصرية الحقيقة في العروض الفنية، كما جرى عرض الفيلم الوثائقي الذي عرضته مبادرة «together» لرواد المبادرة من كافة المجالات العلمية والاجتماعية والفنية داخل مصر وخارجها.