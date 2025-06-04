رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق المختلفة لـ«الدلتا الجديدة»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق المختلفة لمشروع «الدلتا الجديدة»، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء/ طارق الوشاحي، مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور بهاء غنام، المدير التنفيذي لجهاز «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة، وعدد من المسؤولين المعنيين.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة للمشروع العملاق الذي يحظى بمتابعة دورية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة موقف تنفيذ مشروعات المرافق المختلفة لهذا المشروع الضخم؛ الذي نسعى جميعا لتوفير مختلف احتياجاته، في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي، الذي يعد عصبا أساسيا للاقتصاد المصري، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية، بما يدعم جهود زيادة الدخل القومي.





وفي هذا الإطار أوضح مدبولي، أن هناك توجيها من السيد الرئيس بتسريع استكمال منظومة التغذية الكهربائية الإضافية المطلوبة لمشروع «الدلتا الجديدة»، وللقطاع الزراعي بصفة عامة، بما يضمن توافر المحاصيل الاستراتيجية لمصر في ظل التقلبات الدولية.

كما أكد رئيس الوزراء، متابعة الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق المختلفة للمشروع بصفة أسبوعية، وذلك من أجل تسريع وتيرة العمل به وسرعة التنفيذ، تحقيقا لمستهدفات الدولة في هذا الشأن.

وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من المحاور ذات الصلة بالموقف التنفيذي لتوصيل مختلف المرافق لمشروع «الدلتا الجديدة»، التي من بينها توفير التغذية الكهربائية، مضيفا أنه جرى التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتوفير عناصر الجدارة التنفيذية للمشروع، ليصبح قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء واستصلاح الأراضي، ويساهم في استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة وتحقيق الأمن الغذائي.