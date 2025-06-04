أنواع سرطان الجلد بعد إصابة المصارع جون سينا

كشف المصارع الأمريكي جون سينا، عن تفاصيل إصابته بسرطان الجلد مرتين، بعد سنوات عديدة من الإهمال لأنه كان يتجنب اتباع روتين لجسمه، ويرفض استخدام أي كريم واق، بالرغم من تعرضه المستمر لأشعة الشمس، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أنواع سرطان الجلد.

أنواع سرطان الجلد

يوجد نوعان من سرطان الجلد، فالأول يحتوي على خلايا صبغية والنوع الثاني لا يحتوي على خلايا صبغية، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيرة إلى أن الاثنين قابلان للعلاج عن طريق استشارة الطبيب لتحديد الطريقة المناسبة للعلاج.

هناك العديد من العلامات التي تدل على الإصابة بسرطان الجلد هي منها ظهور بقع صغيرة حمراء اللون وصلبة»، كما أن ظهور أيضا تقرحات سطحية لونها من اللحمي إلى البني، إذ يصيب سرطان الجلد كل ألوان البشرة، بما في ذلك البشرة الداكنة، وعندما يحدث سرطان الجلد لدى ذوي البشرة الداكنة، فإنه من الأرجح أن تحدث عادة في المناطق التي لا تتعرض لأشعة للشمس، وفقا لموقع «ذا هيلث».

أعراض سرطان الجلد

ومن ضمن الأعراض التي تدل على الإصابة بسرطان الجلد هي حدوث نزيف وتقرحات جلدية، الأمر الذي بما يجعل الشخص يشعر بالألم والرغبة في الحكة سواء في الوجه أو فروة الرأس، أواليدان والذراعان.

وكان المصارع جون سينا، كشف عن تفاصيل إصابته بسرطان الجلد مرتين، إذ كان يتجنب اتباع روتين لجسمه، كما أنه يرفض استخدام أي كريم واق، بالرغم من تعرضه المستمر لأشعة الشمس، بحكم طبيعة عمله وتنقله من مكان لآخر، قائلًا: «لم أكن أرغب في اتباع روتين، ولم أتوقع إصابتي بسرطان الجلد»، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل».

وأشار إلى أنه اكتشف الإصابة بمرض السرطان من خلال ملاحظته وجود بقعة غريبة على صدره من الجهة اليمنى، ليذهب إلى طبيب الأمراض الجلدية، ويجري الفحوصات اللازمة، ليكتشف أنها بقعة سرطانية.