موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم لحسم سعر الفائدة.. التفاصيل

موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم لحسم سعر الفائدة.. التفاصيل

موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم لحسم سعر الفائدة.. التفاصيل

يشغل موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم، بال الكثيرين نظرا لارتباطه الوثيق بمختلف النواحي الاقتصادية، ومن المقرر أن يعقد اجتماعه المقبل يوم الخميس 17 أبريل 2025، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب ما إذا كان سيقرر تخفيض أسعار الفائدة وفقا لتوقعات الكثير من الخبراء الاقتصاديين، أو تثبيتها كما حدث في اجتماعاته السابقة.

اجتماع البنك المركزي المصري القادم

سبق أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، وتوضح «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري القادم.

مواعيد اجتماعات البنك المركزي في 2025

- من المقرر أن يكون اجتماع البنك المركزي المقبل «الثاني خلال عام 2025» يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025.

- من المقرر أن يكون اجتماع البنك المركزي «الثالث خلال عام 2025» يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025.

- من المقرر أن يكون اجتماع البنك المركزي «الرابع خلال عام 2025» يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025.

- من المقرر أن يكون اجتماع البنك المركزي «الخامس خلال عام 2025» يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025.

- من المقرر أن يكون اجتماع البنك المركزي «السادس خلال عام 2025» يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025.

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